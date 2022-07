Hiszpański dziennik rozpływa się nad Anną Lewandowską: "Jest jedną z najbardziej WPŁYWOWYCH kobiet w swoim kraju"

"El Mundo" podkreśla, że Lewandowska jest "zakochana w Majorce" i prawdopodobnie to ona była jedną z osób, które najgoręcej namawiały Roberta na transfer do hiszpańskiego klubu. Dalej dziennik zachwyca się sportową karierą Lewandowskiej, wymieniając jej liczne medale.

Ta udana platforma, szczególnie w Polsce, zawiera katalog wielu programów treningowych sztuk walki dla osób powyżej 50. roku życia oraz proste posiłki, które można przygotować w domu, podobne do tych, które spożywa słynna para. Od początkującego do zaawansowanego, z indywidualnym nastawieniem na cele, takie jak: odchudzanie, trening fitness, budowanie mięśni lub przybieranie na wadze. Lewandowska napisała nawet książki zachęcające do dbania o siebie. To zdeterminowana przedsiębiorczyni, która od niedawna publikuje swoje treści również w języku hiszpańskim.