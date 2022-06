Hiszpańskie media ujawniają, z kim Gerard Pique miał ZDRADZIĆ Shakirę: "To 20-LETNIA STUDENTKA"

lala 17 min. temu zgłoś do moderacji 34 1 Odpowiedz

Dlaczego to zawsze musi być 20-latka? Ja naprawdę rozumiem, że każdy może się zakochać, może mu się nie układać z partnerem, ma prawo do życia które daje mu szczęście. Ale przypadkiem to zawsze jest zamiana żony na młodszy model o jędrnym tyłku. Zdecydowanie nie szanuję.