Shakira i Gerard Pique ROZSTALI SIĘ?! Gwiazda miała przyłapać piłkarza NA ZDRADZIE...

Shakira i Gerard Pique tworzą jedną z najgorętszych par w show biznesie. Mimo tego, że są razem od ponad 10 lat , to wciąż nie zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu. Za to ich związek przyniósł im dwoje dzieci : 9-letniego Milana i 7-letniego Sashę.

Zagraniczne media donoszą, jakoby w związku Shakiry i Gerarda Pique ponownie miało dojść do zgrzytów. Tym razem sprawa wydaje się być poważniejsza niż zwykle. Piłkarz prawdopodobnie wyprowadził się z rodzinnego domu i aktualnie przebywa w swoim "kawalerskim" mieszkaniu w Barcelonie. Plotki potwierdzają sąsiedzi, którzy mieli widzieć Pique, jak w minionym tygodniu kilkukrotnie wychodził i wchodził do mieszkania. Mówi się również o tym, że piłkarz nie stroni od imprezowania i na całego korzysta z nocnego życia w hiszpańskim mieście.

Kolejnym dowodem na ich rozstanie ma być przesłanie, jakie bije z najnowszej piosenki Shakiry "The Felicito". Gwiazda opowiada w niej o rozstaniu i złamanym sercu. "Za to, że z tobą skończyłam, rozpadłam się na kawałki, ostrzegali mnie, ale nie zwracałam na to uwagi" - śpiewa. "Zdałam sobie sprawę, że jesteś fałszywy, ta kropla przelała się przez szkło. Nie mów mi, że Ci przykro, to wydaje być się szczere, ale wiem, że kłamiesz" - brzmią dalsze słowa nowego utworu. Shakira nawiązuje do dwulicowości i odgrywania pewnej roli dla własnych potrzeb...