"Hojna" Andziaks zorganizowała różowe przyjęcie z okazji pierwszych urodzin Charlotte: "NOWE POKOLENIE już nam rośnie" (ZDJĘCIA)

Gość 27 min. temu zgłoś do moderacji 92 4 Odpowiedz

Łeb boli na sam widok tej ilości plastikowego badziewia - celebrytki co tydzień zaśmiecają nas tonami baloniczków, ozdóbek które powiszą tam przez kilka godzin i idą do kosza! A potem Ty biedny plebsie segreguj śmieci, płać więcej za wywóz i słuchaj apeli celebrytów "CHROŃCIE PLANETĘ!" Podczas gdy sami latają samolotami na wczasy 50 razy do roku, a infantylne instamadki jarają się plastikowymi ozdóbkami.