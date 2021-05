Andziaks przekłuła uszy PISTOLETEM rocznej córce! "Postanowiliśmy, że zrobimy jej kolczyki w MIAMI"

Adka 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Kogo to obchodzi? Zrobili jak chcieli. Jakby pokazali, że robią jej piercing igła to też by były komentarze. Może i oni średnio potrafią się tym dzieckiem zająć, ale krzywdy jej nie robią, widać że ta mała to ich oczko w głowie. Zajmijcie się lepiej patologiami, w których dzieciaki są bite, zmuszane do żebrania na ulicy, nie mają co jeść i chodzą brudne. Czemu o tym nie piszecie tylko po rodzicach którzy by dziecku kupili gwiazdkę z nieba?