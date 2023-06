Honorata Skarbek o przygodach z lekarzami: "Jeden proponował mi lek przeciwbólowy, inny PRZERZUCAŁ MNIE JAK MIĘSO. Myślałam, że umrę"

Jaskier 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeśli macie problem z narządem ruchu to polecam udanie się prosto do fizjoterapeuty, każdy lekarz mówił mi, że nic się nie da zrobić, mimo, że nie doznałem urazu to przepisywali tylko leki przeciwbólowe i maści które nic nie pomagały, przeszedłem rehabilitację, ćwiczę codziennie i nic mnie już nie boli, idźcie do fizjoterapeuty zanim będzie za późno, operacje nic nie dają, zwyrodnienie to nie wyrok