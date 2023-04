Viki Gabor usłyszała od lekarzy przykrą diagnozę. Mama 15-latki ujawniła, z jakimi problemami zdrowotnymi borykała się piosenkarka

15-letnia Viki Gabor pojawiła się na polskiej scenie muzycznej za sprawą drugiej edycji programu " The Voice Kids ", w której to doszła do samego finału. Jeszcze większym sukcesem okazała się wygrana w siedemnastej edycji " Eurowizji Junior " . Od tamtej pory piosenkarka podbij rynek muzyczny. Obecnie na TVP trwa emisja jej biograficznego serialu dokumentalnego.

Viki Gabor zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Co się stało?

Podjęliśmy walkę. Postanowiliśmy sobie, że pojedziemy wszędzie, gdzie się da, żeby zawalczyć o słuch Viki. Wróciliśmy do Polski, lekarze w Polsce wpadli na to, że to może być jakiś stan zapalny, może być wydzielina. Po prostu te uszy były zalane ropą, była obawa, że ta ropa może się dostać do mózgu. Vika przeszła zabieg, później długa rehabilitacja, antybiotyki, zastrzyki. Zawsze obawialiśmy się o te uszy, ona jako niemowlę nosiła opaski, czapki, każdy katar powodował infekcję uszu. Walczyliśmy do trzeciego roku życia o ten słuch, ale udało się. Widzieliśmy, że są przebłyski, gdzie Vika zaczęła słyszeć. Puszczaliśmy jej muzykę każdego rodzaju - powiedziała mama gwiazdy, Ewelina Gabor.