Viki Gabor została UPOKORZONA przez nauczyciela! Opublikował jej nagranie na weselu

Ułan 9 min. temu

U mnie gdy 15 lat temu chodziłem do liceum to nigdy nic nie było wiadomo co z wuefem. Mieliśmy 30-paroletniego wytatuowanego dresiarza jako wuefistę, siedział on cały czas w swoim pokoju na laptopie i przeglądał sobie internet, raz nawet go przyłapałem na onanizacji, ale nie skarżyłem się dyrektorowi, zostało to między mną, a kolegami. Lekcje wf-u z nim najczęściej wyglądały tak, że czekamy 20 minut po dzwonku aż w końcu albo przychodzi woźna i nas wypuszcza z hali. Albo ostatecznie rzucał nam piłkę i sam zaraz zamykał się u siebie na klucz zostawiając nas samych sobie, nikt nie reagował ani nic. Od tej pory mam przeświadczenie, że wuefiści to chorzy ludzie.