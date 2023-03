Katarzyna Bosacka MIAŻDŻY PŁATKI Viki Gabor! Każe jej iść do dietetyka

Xtctyc 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bosacka to dyletantka ludzie! Ona z prawdziwa wiedza o dietetyce, żywieniu czlowieka i o żywności wie tyle, ile w necie przeczyta. To zaden autorytet. Nie skonczyla studiow z tego zakresu. Odstawia tylko medialne szopki. Kazdy widzi sklady kupujac produkt. Kazdy kto czyta etykiety oczywiscie. Jak ktos chce wiedziec co je, to wie, a jak ktos nie chce wiedziec tylko jesc, to je. Proste. Co pani bosackiej po tej rzekomej wiedzy skoro sama od dekad ma spora nadwage? Wielokrotnie tez sie odchudzala na antenie tvnu i kompromitowaka sie, bo nic z tego noe wychodzilo. Niech wiec najpierw sama zadba o siebie a potem sie madrzy.