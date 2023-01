Viki Gabor NIE ZNA słów do piosenki "Sto lat, sto lat"? Nagranie podbija sieć! "Aronoł, chyba zapomniała tekstu" (WIDEO)

Viki Gabor zyskała popularność tuż po tym, jak po sukcesie w "The Voice Kids" miała szansę reprezentować Polskę na 17. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2019 roku. Młodziutkiej piosenkarce udało się wygrać rywalizację, czym zyskała sobie grono oddanych fanów. Od tego czasu 15-latka aktywnie działa w show biznesie, pojawiając się na rozmaitych występach. Viki jest również aktywna w mediach społecznościowych, a na Instagramie obserwuje ją już ponad 775 tysięcy internautów .

Niedawno Viki żaliła się jednak w mediach, że musi mierzyć się z hejtem i kąśliwymi uwagami internautów, którzy co jakiś czas sugerują, że poprawiła sobie urodę. Innymi nie pasuje również makijaż i stylizacje młodej gwiazdy. W rozmowie z Plejadą Gabor wyjaśniła jednak, że być może jej styl ubierania nie podoba się Polakom, jednak za granicą to już standard.

Może moje stylizacje różnią się od tego, co noszą moje rówieśniczki, ale pewnie wynika to z tego, że dorastałam za granicą. Rzeczy, które tu wciąż budzą emocje, w Wielkiej Brytanii są czymś zupełnie normalnym - opowiadała.

Na krążącym na TikToku nagraniu widać, że Viki miała pewne problemy z tekstem. W komentarzach internauci zauważyli, że wyglądała, jakby zapomniała słów popularnego utworu. Piosenkarka co jakiś czas w swoich wypowiedziach wplata obcojęzyczne wstawki, co tym razem postanowili wytknąć jej internauci. Niektórzy stwierdzili bowiem, że być może, gdyby tekst piosenki był po angielsku, lepiej by sobie z nim poradziła.