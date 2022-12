Viki Gabor rozprawia o hejcie w sieci, tłumacząc: "Wiele nastolatek ubiera się zdecydowanie BARDZIEJ WYZYWAJĄCO niż ja"

MojKoszmar 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Ludzie, pomóżcie! Moja żona dostała jakichś zaburzeń psychicznych i kompulsywnie zakręca kaloryfery w naszym domu. Mamy mieszkanie w centrum Warszawy i centralne ogrzewanie bez limitów, bez pomiernikow Ciepla, wiec to nie z oszczędności. Ona po prostu chorobliwie chce, żeby w domu była jak najniższa temperatura prawie jak na zewnątrz. Przy mrozie 10 stopni w nocy nie pozwala odkręcić grzejników choćby na chwile albo na cześć mocy, a jeśli ja w tajemnicy odkręcę to chodzi szpiegować i zakręca z awantura. Jedynie w łazience pozwala mieć czasami włączony grzejnik pod groźbą zagrzybienia ścian i smrodu ręczników. W pozostałych pomieszczeniach ja siedząc w swetrze mam drgawki z zimna i zgrabiałe dłonie. Chyba będę w mieszkaniu chodził w puchowej kurtce. Na korytarzu jest przyjemniej i cieplej niż w naszym domu. Dziecku każe chodzić w pełnym ubraniu i swetrze. Śpimy w swetrach i pod kołdra z kocem a ja nakrywam się razem z głowa żeby sie nie przeziębić we śnie. Woda w kubkach ma temperaturę lodu na moim stole. Wszystko natychmiast stygnie w talerzach i robi się sztywne nie do zjedzenia. Aż nie mam ochoty wychodzić z pracy gdzie mam klime i 22 stopnie cały dzień. Nigdy się nie przegrzewalismy w domu ale to już jest przesada czuje się zaszczuty i pod jakimś chorym wpływem jak w obozie koncentracyjnym. Miałem zadzwonić na policję ale co im powiem ze mam zimno w domu? Czy jakiś psycholog i psychiatra jest w stanie to zdiagnozować? Czy jakiś prawnik w tym pomoże? Jest sposób aby zmusić kogoś do odpowiedniej temperatury w mieszkaniu? Czy mam zostawić rodzine i zyc normalnie na własna rękę? Cierpi na tym moja praca i rozwój osobisty bo nie mam szans w takiej zimnicy się skupić na czytaniu, robieniu czegoś konstruktywnego. Jedynie marzę o zakryciu się wreszczie kołdra na noc.