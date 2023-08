Honorata Skarbek ROZDAJE fanom torebki Louis Vuitton warte krocie! Jest jeden warunek (WIDEO)

Aby zachęcić internautów do przesłuchania kawałka "You Can't Sit With Us", Honorata Skarbek i Malik Montana postanowili obdarować słuchaczy drogimi prezentami. Duet ogłosił na TikToku, że jeden fan i jedna fanka mają szansę otrzymać torebkę marki Louis Vuitton . Oferowany przez nich damski model "Alma BB" jest hitem wśród rodzimych celebrytek, a jego cena oscyluje wokół siedmiu tysięcy złotych . Podobną kwotę należy zapłacić za kierowany do mężczyzn "Christopher Wearable Wallet". Warunkiem udziału w zabawie jest nagranie wideo z najnowszą piosenką Honoraty i Malika w tle.

Jesteśmy właśnie w butiku LV i kupujemy dla was prezenty! Nagrywajcie tiktoki do naszego dźwięku "You Can't Sit With Us". Jeden facet i jedna kobieta zgarną torby Louis Vuitton, które właśnie dla was kupujemy - ogłosiła podekscytowana Honka.