"Hotel Paradise". Dominika zabiera głos po "zbliżeniu" Oliwii i Kuby: "Zbiera mi się na WYMIOTY"

"Hotel Paradise" doczekał się w Polsce już pięciu edycji. Co prawda z sezonu na sezon program budzi coraz mniejsze emocje, ale chętnych do wzięcia w nim udziału i tak nie brakuje.

W aktualnej edycji show TVN 7, która tym razem nagrywana była w Panamie, dotychczas nie działo się zbyt wiele. Dopiero w ostatnim z odcinków "Hotelu" zaczęło robić się nieco goręcej. Chodzi oczywiście o to, co zaszło pomiędzy Oliwią a Kubą. Mężczyzna, który sprawiał wrażenie poważnie zainteresowanego Dominiką, po jej odpadnięciu nie zamierzał długo rozpaczać. Jeszcze w tym samym dniu postanowił "zacieśnić relację" z Oliwią, do czego doszło w toalecie. Jak można się domyślić, niespodziewane zbliżenie tej dwójki zszokowało fanów programu.