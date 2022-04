"Hotel Paradise". Oliwia i Kuba UPRAWIAJĄ SEKS chwilę po odejściu Dominiki! Widzowie: "SZMACIARZ, zero szacunku"

Producenci dwoją się i troją, żeby w programie nie wiało nudą. Ostatnie rajskie rozdanie odbyło się aż dwukrotnie. Najpierw odpadła Dominika , która stanęła za Sevagiem, ale on wybrał Wiktorię. W drugim rozdaniu uczestnicy musieli ponownie połączyć się w pary, ale nie mogli już podejść do osób, z którymi dobrali się za pierwszym razem . W dodatku Kuba i Grzesiek mieli immunitety.

Jako pierwszy podchodził Kuba, który wybrał Oliwkę. Stwierdził, że "sam nie ma pojęcia", dlaczego to zrobił. Najwięcej emocji wywołała jednak decyzja Mariki, za którą stanęli Konrad i Sevag. Dziewczyna zszokowała wszystkich, odrzucając Sevaga (w tym momencie nawet lektor aż zaklął z wrażenia ) - okazało się, że była to zemsta za to, że w pierwszym rozdaniu Sevag wybrał Wiktorię zamiast niej.

Trapi mnie sytuacja z Oliwką, to co się wydarzyło wieczorem. Wiem, że nikt od tego nie umarł , może tragedii nie ma, ale nie chciałem, żeby tak wyszło - stwierdził chłopak.

Męski szmaciarz, zero szacunku dla Dominiki; No nieźle polecieli Kuba z Oliwką. Dominika dobrze nie opuściła jeszcze programu, a oni na pocieszenie szybki numerek; Nie wiem, gdzie ta Domi miała oczy, zakochała się w tym bawidamku, przecież ewidentnie niepoważny ten gościu jest; Taka była mu najbliższa, że godzinę po jej wyjściu bzyknął Oliwię; Oliwia, czy takie wartości wyniosłaś z domu? Jesteś dziewuchą bez zahamowań, bez szacunku do siebie i innych, zero inteligencji emocjonalnej. Wstyd i obrzydliwość - piszą.