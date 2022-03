"Hotel Paradise". Widzowie OSTRO o Elizie: "MŚCIWA I ZŁOŚLIWA. Czemu ona jeszcze jest w programie?"

Ala 1 godz. temu zgłoś do moderacji 92 31 Odpowiedz

A moim zdaniem dzięki niej coś się dzieje. Inaczej byłoby to sanatorium miłości. Reszta taka mdła, milutka gadająca przez zęby karolina bardzo infantylna , klaudia wiecznie płaczącą oliwka nowa ale chyba będzie spoko. Panowie Ken z botoxem , Kuba zauroczony każda biedny Michaś co go na kumpla chcą Sewek bardzo spoko. Elizka i Jay to fajne wulkany .