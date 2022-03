U Justyny z "Hotelu Paradise" zdiagnozowano nowotwór. "Zmiana nie dawała żadnych objawów"

Zdff 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Tej pani życzę zdrowia, ale zastanawiam się czy badanie raz w roku dla każdego w ogóle będzie możliwe do ogarnięcia dla służby zdrowia (nawet w sektorze prywatnym) w obliczu napływu np 4mln osób w bardzo krótkim okresie czasu a wśród nich tez są chorzy, nie mówiąc o kolejkach na leczenie jakie już są w Polsce. Niestety na medycynę nie garnie się aż tyle osób co na prace w postaci kanałów YouTube czy udziału w programach niskich lotów:( a i nie każdy ma predyspozycje, zeby pracować jako lekarz, pielęgniarka lub laborant, bo jednak wymagania co do możliwości intelektualnych sa o wiele większe niż do ogarniania konta na Instagramie.