Nathalia i Justyna z "Hotelu Paradise" poddały się "LEKKIEJ KOREKCIE CIAŁA" (FOTO)

Terminika 54 min. temu zgłoś do moderacji 17 5 Odpowiedz

Skąd one mają hajs na te zabiegi ? to nie kosztuje 300 zł ale parę kawli i skąd one na to mają ? ja zapierdzielam na dwóch etatach i nie stać mnie na chodzenie na paznokcie żelowe systematycznie ani na rzęsy 1;1. Wracam do domu padnięt o czym tylko marzę to o chwili leżeniu zjedzeniu i zaśnięciu.