"Hotel Paradise". Grzegorz WYŚMIAŁ figurę Szahiry. Internauci już go podsumowali: "ALE BURAK"

Widz 28 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Jak narazie uczestnicy edycji to same inteligenty...to jakaś porazka, matko jedyna kogo oni biorą tam...co roku jest gorzej, ale ta cała Szakira niech się tak nie obraza, bi sama piwiedziala że lubi być w centrum zainteresowania,no to marzenia die spełniły, a ten cały Grzesiu pasował by do obróbki piła w "Noce i dnia i przystojny ani dowcipny...