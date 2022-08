Zwyczajna Klaudia El Dursi pozdrawia fotoreporterów uśmiechem w drodze do studia "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Klaudia do "DD TVN" wybrała się w stosunkowo niezobowiązującej stylizacji. Tego dnia celebrytka miała na sobie prosty biały T-shirt, do którego dobrała dopasowane beżowe spodnie i klasyczne szpilki. Całość uzupełniła delikatnym makijażem. Przed budynkiem TVN El Dursi ochoczo pozowała do zdjęć, przy okazji posyłając paparazzi promienne uśmiechy.