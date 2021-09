"Hotel Paradise". Internauci zażenowani wybuchową przemową Karoliny: "TOTALNA PATOLOGIA"

‼️‼️‼️‼️ 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Skończcie z tym, ale wieś. Zgłosiłam sprawę do odpowiednich instytucji już jakiś czas temu, potrzeba jest kampania społeczna. Wieś to nie obciach, wieś to ludzie, wieś to szacunek. Patologia występuje w tym programie, patologia go ogląda i patologia komentuje ten program.