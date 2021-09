Klaudia z "Hotelu Paradise" przeszła operację plastyczną CAŁEGO CIAŁA (ZDJĘCIA)

DDD 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

UWAGA: KAŻDY ZABIEG POZOSTAWIA TZW. ZROSTY I JAK PÓŹNIEJ CHCE SIĘ OPEROWAĆ DRUGI RAZ TO SAMO MIEJSCE TO JEST TRUDNIEJ. IMPLANTY CYCKÓW TRZEBA WYMIENIAĆ CO OK. 10 LAT. NIE WIEM CZY TO TAK DOBRZE ROBIĆ SOBIE OPERACJĘ CAŁEGO CIAŁA. A CO JEŚLI OKAŻE SIĘ ŻE TO UTRUDNI OPERACJE ZDROWOTNE W PRZYSZŁOŚCI? ZASTANAWIAM SIĘ TEŻ JAK TO JEST KIEDY KTOŚ ZAŁOŻY SOBIE WKŁADKI SILIKONOWE CZY Z SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ I MUSI JE WYMIENIAĆ CO 10 LAT, CO SIĘ DZIEJE JAK PÓŹNIEJ JEST POWAŻNIE CHORY W PÓŹNIEJSZYM WIEKU NP. NA SERCE I NARKOZA JEST ZNACZNYM RYZYKIEM. CO WTEDY Z TĄ WYMIANĄ WKŁADEK. DZIEWCZYNY NIE RÓBCIE SOBIE KŁOPOTÓW NA PRZYSZŁOŚĆ TAKIMI OPERACJAMI JAK WAM NIC NIE JEST. WSTAWIANIE CYCKÓW TO JEST ZABIEG KTÓRY POWINIEN BYĆ DLA OKALECZONYCH KOBIET PO MASTEKTOMII CZY Z JAKIMIŚ WADAMI Z WYGLĄDEM ALE Z POWODU CHOROBY/URAZU A NIE NARAŻAĆ ZDROWIE I ŻYCIE ŻEBY MIEĆ WIĘKSZE CYCE.