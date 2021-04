"Hotel Paradise". Luiza i Kuba też znali się PRZED programem?! (FOTO)

Mrą Porada 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ona i Olka to znajome typa od castingów. Jedna i druga miała ustawkę z realizatorami, to je dyskwalifikuje. Zabawne jest udawanie, ze to co w domu to jedno, a to co ludzie piszą poza nimi, to drugie. A powinno się skonfrontować wieści od zwykłych Kowalskich, powinno się pokazać dowody na ich matactwa i szybko by spokorniała cizie. Ale dzisiejsza rzeczywistość jeszcze będzie przed nimi rozesłana różami, a nie daj boze wygrana. Żal czytać o takim cyrku i takich walkach, No ale taki czas, ze wszystkie wały wychodzą na światło dzienne.