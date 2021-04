"Hotel Paradise". Widzowie domagają się USUNIĘCIA OLI: "Udawała singielkę!"

W ciągu dnia wezwali do siebie na rozmowę wszystkich uczestników - oficjalnie, aby ułatwić sobie podjęcie decyzji. Gdy przyszła kolej Luizy , ta bez ogródek powiedziała im, żeby rozdzielili Krystiana i Sarę. Mimo że ci deklarowali, że chcą pozostać w parze, Szymon i Bibi przychylili się do sugestii Luizy, co zaowocowało wyeliminowaniem Sary.

"Nie kolega, tylko chłopak Michał. ŻENADA", "Ona teraz powinna wylecieć z programu, ale karnie za to, co powiedziała i za to, że udawała singielkę!", "Dziwię się, że produkcja o tym wiedziała i nic z tym nie zrobiła", "Czy to jest zgodne z regulaminem? Że wejdzie Oli chłopak? Przecież to hotel dla singli, którzy łączą się w pary, a nie dla par, które razem wchodzą do programu", "Dno totalne. Brakuje tylko, żeby te niby single swoich mężów tu ściągali", "Jeżeli produkcja dopuści celowo, że do programu wejdzie ówczesny partner/bliski znajomy jednej z uczestniczek, to wszyscy powinni zbojkotować ten program" - piszą w komentarzach.