"Hotel Paradise". Ola komentuje wejście nowej uczestniczki: "NAJBRZYDSZA ze wszystkich"

W ostatnich odcinkach Hotelu Paradise sporo się działo. Najważniejszym wydarzeniem było jednak zaskakujące Rajskie Rozdanie. Chcąc namieszać w grupie, Luiza, wraz z chroniącym ją przed odpadnięciem immunitetem, podeszła podczas eliminacji do Krystiana. Tym samym Basia była zmuszona podejść do kogoś innego. Wybrała więc Kamila. Ten jednak podjął decyzję, by w programie została Sara, a z rajską wyspą pożegnała się właśnie Basia.

Mega mi się nie spodobało to, jak Ola powiedziała, że najbrzydsza z dziewczyn... Co jak co, ale to nie jej oceniać, która ładna...