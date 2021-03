"Hotel Paradise". Luiza ROZBIŁA najmocniejszy związek: "NIE MAM NIC DO STRACENIA"

Pola 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Jak mnie zdenerwował komentarz Luizy! Co za wredna i zakłamana istota! Wyrzuciła Basie dla jej dobra, cudne to bylo. Cały czas knuly z Olcią jak rozbic mocne pary. One nie stworzą żadnych relacji bo nikt im nie pasuje i wg nich z każdym jest coś nie tak! To z nimi dwiema z Olka i Luizą jest coś nie tak. Jeszcze ma Luiza pretensje do wszystkich że pary nie ma. Zazdrosnica! Co to za okropny człowiek! I to taka młoda osoba a zupełnie bez skrupulów, samokrytyki no dno totalne. Zdenerwowałam się