"Hotel Paradise". Marvin ujawnia, czy jest z OLIWKĄ!

Wiecie co, muszę sobie ulżyć. Mam dość swojej matki. Całe życie chciała, żebym żyła, jak jej się widzi: trudne studia, dobra praca, własny dom, idealna wizerunkowo rodzina- a to wszystko bez żadnego wsparcia duchowego czy materialnego od rodziców. Wiecznie wytykała mi słabości. Do tej pory mi wypomina, że za rzadko chodzę do kościoła, nie mam jeszcze dzieci, nie wyglądam ''wystarczająco kobieco'' i takie inne drobiazgi. Starszą siostrę z kolei rozpuszcza do dziś, choć ta roztrwoniła pieniądze rodziców i nie ma do nich za grosz szacunku, nawet do pracy jej się nie chce chodzić, no ale ona nie musi spełniać oczekiwań... Jak łatwo się domyślić, matka przychodzi do mnie głównie po pomoc i porady, bo w sumie nie da się mieć dwustronnej, serdecznej relacji z tak ''okropną'' córką. Sama nigdy się mną nie interesowała (chyba że chodziło o spełnianie jej oczekiwań). I wiecie co? Zaczęła osaczać mojego męża! Wypisuje do niego, wydzwania, wychwala, ciągle go dotyka (co prawda nie w erotyczny sposób, ale dosłownie cały dzień, jak dziecko trzymające misia przytulankę), jak mnie to irytuje! Gdyby była normalna, uznałabym, że po prostu go lubi i nie ma o co robić szumu, ale wiem, jaka jest. Mąż jest kulturalny i miły, ale stara się grzecznie wydłużyć dystans. Gdy mnie pochwali do mojej matki, na przykład ''mam wspaniałą żonę'', to matka tylko prycha. Ja też jej zwróciłam uwagę i dostałam odpowiedź bardzo agresywnym tonem, że robię awanturę o nic. Doradźcie coś, proszę.