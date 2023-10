Marvin z "Hotelu Paradise" jednak NIE JEST z Mallu? Widzowie podejrzewają, że... związał się z Oliwką! Mają dowody

Siódma edycja "Hotelu Paradise" powoli zbliża się do końca. Zgodnie z zapowiedziami Klaudii El Dursi dostarczyła ona widzom wielu emocji. Największe poruszenie wywołał wątek szykanowania Łucji , ale spore zainteresowanie wzbudził też burzliwy związek Karoliny i Marvina.

Marvin i Karolina zwana "Mallu" to jedyna para, którą w programie połączyło prawdziwe uczucie. Widzowie z zapartym tchem obserwowali rozwój ich relacji pełnej wzlotów i upadków. Ostatecznie emocje przerosły Karolinę i na własne życzenie opuściła hotel. Wkrótce z show pożegnał się też Marvin, który po odejściu ukochanej nie był w stanie stworzyć nowej pary.

Związek Marvina i Mallu nie przetrwał?

Wszyscy spodziewali się, że zakochani będą kontynuować związek po powrocie do Polski. Zresztą odchodząc, Mallu cieszyła się, że "ma chłopaka".

Tym bardziej zaskakują teorie, jakimi dzielą się na forach fani "Hotelu Paradise". Część z nich podejrzewa, że Marvin nie jest już z Karoliną, za to... związał się z Oliwką. "Dowodem" na to ma być fakt, że "od sierpnia lajkuje i komentuje jej zdjęcia". Ponadto niektórzy twierdzą, że widzieli na InstaStories wiadomości Marvina do Oliwki, w których pytał ją, czy już śpi i nazywał "maluszkiem".