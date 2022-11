"Hotel Paradise". Quiz POGRĄŻYŁ Hanię i Adama. Nie znają papieża Franciszka, a stolicą Portugalii jest dla nich... PERU. Internauci grzmią: "TRAGEDIA"

Quiz wiedzy ogólnej w "Hotelu Paradise". Wyszło żenująco

Gdy zawiodła ich wiedza, próbowali zgadywać, co było jeszcze gorszym pomysłem. Należy jednak wspomnieć, że przed konkurencją Hania sama przyznała w przebitkach, że do nauki ma ambiwalentny stosunek i jej specjalizacją nie jest wiedza ogólna, lecz "branża beauty", cokolwiek miała na myśli.

Ogólnie ja wszystkiego się obawiam. Wiedza to jest dla mnie ciężki temat. Może być branża beauty, wtedy to wam wszystko powiem - wypaliła.

Kompromitacja Hani i Adama w "Hotelu Paradise"

Klaudia kręciła kołem i parze przypadły w udziale pytania o imię przyjęte przed aktualnego papieża, autora "Makbeta" i stolicę Portugalii. Adamowi udało się odpowiedzieć tylko na to pierwsze i to z dużą pomocą prowadzącej, która usiłowała go ciągnąć za język. Zanim jednak padła odpowiedź (i to o dziwo poprawna), to już próbował się bronić.