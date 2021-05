"Hotel Paradise". Kornelia skrytykowana po teście wiedzy panów: "Sama uważa, że hymn Polski to "Oda do radości""

Karolina 27 min. temu zgłoś do moderacji 2 13 Odpowiedz

Cześć, niewiem jak zacząć, może prosto z mostu. Miałam normalne życie-nie narzekałam. Niestety dwa miesiące temu mąż (jeszcze mąż) wyprowadził się bez słowa, zabrał wszystkie oszczędności i zostawil mnie z dwojka dzieci. Pracuję na 0.5 etatu bo jeszcze nie jestem w stanie na więcej -dzieci sa jeszcze za małe,aby mogly same wracać że szkoły. Szukam czegoś w normalnych godzinach, ale potrzebuje czasu.Tak..mam 500 plus ale starcza to na wyżywienie i na internet (muszę opłacać bo dzieci mają hybrydowe lekcje- 2 dni w domu,3 dni w szkole). Zostałam sama ze wszystkimi opłatami i kredytami. Jeżeli nie oplace prądu to będę miała wyłączony.Potrzebuję pomocy, jeżeli możesz mi pomóc w jakikolwiek sposób prześlij symboliczna kwotę żebym wyszła z tego dna w jakim się znalazłam Karolina Adon 16 1320 1537 3348 2129 3000