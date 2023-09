"Hotel Paradise". WPADKA produkcji?! Widzowie już wiedzą, kto WRÓCI do programu. Wszystko przez... paznokcie (FOTO)

W "Hotelu Paradise" obecnie sporo się dzieje. Za nami kolejne Rajskie Rozdanie, w trakcie którego z programem jako pierwszy pożegnał się Paweł - Wiktoria zdecydowała bowiem, że chce stworzyć parę z Patrykiem. Na tym się jednak nie skończyło. Następnie swoją tajemniczą skrzynkę mógł w końcu otworzyć nowy uczestnik Jacek. Już wcześniej dowiedział się, co jest w środku. Dało się odczuć, że przed nim naprawdę trudne zadanie...

"Hotel Paradise". Wpadka produkcji?

I tak faktycznie było. Okazało się, że Jacek musi zdecydować, który z panów jeszcze tego wieczoru opuści "Hotel Paradise". Po chwili poinformował, że będzie to Krzysztof. Uczestnicy, razem z Klaudią El Dursi, nie kryli zaskoczenia. Na ich twarzach widać było ogromny smutek, w końcu też polały się łzy. Najbardziej odejście Krzysia przeżyła oczywiście jego hotelowa partnerka - Tori.

Tego wieczora z "Hotelem Paradise" pożegnali się więc Paweł i Krzysztof. Na koniec odcinka pokazano jednak, że coś tutaj może się jeszcze wydarzyć. Widzowie zobaczyli bowiem, jak mężczyźni zmierzają w kierunku tajemniczej kobiety, która trzyma w dłoniach kopertę. Następnie w zwiastunie kolejnego odcinka widać reakcję uczestników na niewątpliwy powrót kogoś do "Hotelu". Kim będzie lub kim będą te osoby? Internauci mają już swoją teorię.

Na zbliżeniu na dłonie wspominanej kobiety z kopertą dokładnie widać bowiem jej paznokcie - długie, zaokrąglone, z kolorowymi akcentami. Widzowie natychmiast rozpoczęli więc śledztwo, by znaleźć, która z uczestniczek miała właśnie takie paznokcie. Efekt? Udało się. Uwaga, spoiler! Na ten moment wszystko wskazuje na to, że do programu powróci... Łucja. Na jednym z jej zapisanych InstaStories można dostrzec bowiem identyczne paznokcie, jak te widoczne pod koniec piątkowego odcinka "Hotelu Paradise".