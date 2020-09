"Hotel Paradise". Zirytowana Monika narzeka na Sonię: "Te afery koperkowe niech zachowa dla siebie. Jak RYKNĘ, to się skończy"

Wieczorem mieszkańcy hotelu na Bali otrzymali list. Producenci show przygotowali w sypialni każdej nowej pary listę tematów do rozmów, które miały zbliżyć ich do siebie. Niestety nie wszyscy byli zachwyceni taką możliwością - atmosfera między Sonią a Kamilem nadal była napięta.

Podczas gdy pozostali uczestnicy zbliżali się do siebie, Dominika spędzała wieczór w towarzystwie jedynie kieliszka trunku.

Tymczasem Magda i Ivan rozmawiali o wymarzonych zaślubinach. Bartek wyznał natomiast Ani, że nienawidzi swoich dłoni, bo nie są zadbane, a Bali nakłoniło go do zaprzestania obgryzania paznokci.

Julia i Kamil zdobyli się za to na szczerość i opowiedzieli sobie o swoich najbliższych.

Pogodziliśmy się, w sumie jest ok i fajnie, taka rodzinna atmosfera - chwalił się przed kamerami Kamil.

Niestety Sonia nie miała tyle szczęścia z Moniką - wciąż miała do niej żal, że ta próbuje odzyskać Roberta.

Sonia wyznała, że jej największym wsparciem był ukochany dziadek, który jednak odszedł kilka lat temu. W dniu jego śmierci matka uczestniczki dowiedziała się za to, że choruje na raka.

Mimo nowych par wielu uczestników spędziło noce w wybranym przez siebie towarzystwie. Zakochani Julia i Kamil wspólni okupowali kanapę. Dominika mimo bycia singielką również nie spała samotnie. Przyszedł do niej Artur.

Spałem z Anią. Trochę się wstydziłem, nieswojo się czułem - wspominał za to noc Bartek.

W drodze powrotnej do hotelu panowie postanowili ustalić menu. Wśród ich propozycji znalazły się m.in. burgery, grillowany tuńczyk oraz zdrowe sałatki. Między doświadczonymi kulinarnie Ivanem i Bartkiem doszło do drobnej sprzeczki o prawo do przyrządzenia tuńczyka oraz "smarowanie bułeczki masełkiem".