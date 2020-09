"Hotel Paradise": szarmancki Artur próbuje załagodzić napięcie po sprzeczce z Dominiką: "CHODŹ TU, PASKUDO"

bella 45 min. temu zgłoś do moderacji 32 0 Odpowiedz

Sonia zachowuje się jak typowa odrzucana nastolatka... Facet koło niej nie skakał (co sama mu zarzuciła że się o nią nie starał, co najmniej jakby to był jego obowiązek) to teraz ze zgryzoty i frustracji pokazuje na siłę jak to go nienawidzi. Niedorosła do programu w którym tak naprawdę chodzi o zabawę i grę. Myślała że nie będzie mogła opędzic się od adoratorow a tu kicha.