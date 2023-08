Hubert Hurkacz jest najlepszym polskim tenisistą. Jak wygląda prywatne życie 26-letniego milionera?

Hubert Hurkacz wywodzi się z rodziny sportowców. Jego ojciec grał we Wrocławiu w piłkę wodną, którą zafascynował również syna. Pasją do tenisa zaraziła go natomiast mama. To właśnie Zofia Hurkacz, która jest złotą medalistką mistrzostw Polski w tenisie, uczyła podstaw gry małego Huberta. Wiele wskazuje również na to, że 16-letnia siostra tenisisty również pójdzie w ślady mamy. Nika trenuje od małego i regularnie towarzyszy bratu na trybunach.