Luksusowe wakacje najsłynniejszych sportowców: Ronaldo, Lewandowski, Świątek i inni. Fajnie mają? (ZDJĘCIA)

Laura 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zakochałam się bardzo w moim koledze, mamy po 17 lat, jest przystojny i wydaje się taki uroczy, ale przy kolegach... nie podoba mi się jego zachowanie. Ciągle się wygłupiają, zachowują niedojrzale, jak dzieciaki, jeszcze to wstawia na tik toka... Chciałabym żeby był już poważniejszy jak ja, żeby tak nie wydurniał się z kolegami, nie podba mi się to i nie wiem, czy chcę się do niego zbliżyć czy nie. Musiałby się zmienić, dojrzeć, ja bym chciała już poważnego chłopaka, ale nie wiem jak mu to powiedzieć, tylko się kolegujemy, a chcę mu zakomunikować, że jak sobie da spokój z kolegami, to ma u mnie szansę.