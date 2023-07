Iga Świątek pozdrawia ze słonecznej Krety. Tenisistka pokazała się w bikini (FOTO)

Iga Świątek z pewnością zasila grono najbardziej zapracowanych sportowców w kraju. 22-latka budzi podziw nie tylko za sprawą sukcesów na korcie. Swoją skromnością i determinacją w dążeniu do celu zaskarbiła sobie sympatię kibiców na całym świecie. Tenisistka pokonuje kolejne rywalki i pnie się we wszystkich możliwych rankingach.

Iga Świątek nie miała czasu na odpoczynek. Pracowite lato tenisistki

Nieco ponad miesiąc temu sportsmenka po raz trzeci zwyciężyła w finale Rolanda Garrosa . Po wielkim triumfie nie mogła liczyć na odpoczynek, gdyż za rogiem czekały już zmagania na słynnym Wimbledonie . Tym razem Polka zakończyła rywalizację na korcie w ćwierćfinale. Mimo to Iga Świątek utrzymała tytuł najlepszej tenisistki świata , pozostając na szczycie prestiżowego rankingu WTA.

Iga Świątek wybrała się na wakacje. Tak relaksuje się na greckiej wyspie

Muszę przyznać, że mam najlepszą pracę na świecie, skoro pozwala mi podróżować do miejsc takich jak to. Poważnie rozważam zostanie tu do końca miesiąca… Tylko nie mówcie nic mojemu teamowi - napisała żartobliwie Iga Świątek, prezentując obserwatorom pocztówki z Krety.