Hubert Urbański w gorzkich słowach wspomina współpracę z Michałem Wiśniewskim. " Zachowywał się jak ROZKAPRYSZONY PIĘCIOLATEK"

A Urbański sobie nie ma nic do zarzucenia? Gwoli wyjaśnienia - nie pałam sympatią do żadnego z nich, ale trzeba oddać sprawiedliwość. Pamiętam program i to że Wisniewski bywał nadmiernie egzaltowany. Miał charakterystyczny wizerunek- czerwone włosy i biały podkoszulek i prawdopodobnie wiele z tego, co zostało tu powiedziane jest prawdą, ale Urbański również czuł się wtedy prawdziwą gwiazdą. Wystąpił gościnnie np. w programie Big Brother, gdzie obchodził urodziny. Nosił głowę naprawdę wysoko. Ale wracając do tematu. Podczas jednego z livewow doszło do nerwowej sytuacji. Urbański porównał się wtedy do Wiśniewskiego. Zarzucił mu, że ten ubiera byle podkoszulek, a on sam nosi ubrania od Hugo Boss, które to mają wyszyte inicjały właściciela. Prawdziwy prestiż...