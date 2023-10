Michał Wiśniewski przerywa milczenie po wyroku sądu: "Większość moich planów runęła. Z godnością ZNIOSĘ ODSIADKĘ"

altruista 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jeśli zarząd , ci którzy kredytów udzielali dokumenty przyjmowali też dostaną odsiadkę proporcjonalną do kwot o których mowa czyli nie 1,5 Jak Pan Michał ale 10-15 lat to się nie odezwę tylko przyklasnę ale jak poza nim będą same zawiasy to sobie Gamonie odpowiedzcie po co ten wyrok ? ...