Hugh Jackman ma ROMANS ze znaną aktorką?! Na Broadwayu huczy: "TAJEMNICA POLISZYNELA"

Izka 1 godz. temu

I tak to wygląda. On idzie do życia, kobiet, w końcu jest jeszcze młodym mężczyzną. Ona po temacie. I nieważne, że starsza, wiecie jakie mają szanse normalne 50 +, właściwie żadne. On na parkiecie życia, ona do lamusa. Znam takich wiele, siedzą same, porzucone, a rodzina poucza, że źle się mężem opiekowała, to i poszedł. Pozdrawiam wszystkie, idą święta, bądźcie dla siebie dobre.