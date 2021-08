Hugh Jackman tuli się do matki, która PORZUCIŁA GO, gdy miał osiem lat (FOTO)

epidemiolog 20 min. temu zgłoś do moderacji 54 10 Odpowiedz

Trochę wczoraj nadinterpretowałem pracę Japończyków „The SARS-CoV-2 Delta variant is poised to acquire complete resistance to wild-type spike vaccines” dotyczącą badań nad ucieczką Delty od szczepionek bazujących na kolcu białkowym przy jednoczesnym wzmocnieniu zakaźności. Delta nie uciekła jeszcze całkowicie ale jest na dobrej drodze by to wkrótce uczynić. Mało tego, naukowcy tłumaczą, że epitopy wywołujące ADE są już obecne w szczepie Delta, znajdują się w regionie NTD. Większość przeciwciał neutralizujących przeciwko NTD nie działa już przeciwko Delcie. Jednak tak naprawdę nie obserwuje się jeszcze ADE u pacjentów, ponieważ szczepionki nadal wytwarzają przeciwciała neutralizujące, które działają przeciwko domenie wiążącej receptor. Autorzy tego badania ostrzegają, że wystarczą tylko cztery mutacje, które są już dość powszechne, aby zanegować przeciwciała neutralizujące przeciwko RBD. Innymi słowy, ADE jest już rzeczywistością, ale obecnie jest maskowane przez niewielką grupę przeciwciał, które nadal działają. Jeśli pojawi się nowy wariant, w którym ta garstka mutacji występuje jednocześnie, zanim zaszczepione osoby otrzymają nowe szczepionki skierowane specjalnie przeciwko Delcie, będą duże kłopoty. Podkreślają również, że te wspomniane cztery mutacje to tylko jedna z możliwych dróg, które badali, prowadzących do całkowitej odporności na szczepionki i wzmocnienia zależnego od przeciwciał bowiem wirus ma też inne możliwości aby to uczynić. Konkluzja jest taka, że wstrzykiwanie ludziom szczepionek opartych wyłącznie na białku kolca może w dłuższym horyzoncie czasowym przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Praca jest sprzed 2 dni, nie jest jeszcze zrecenzowana więc z naukowego punktu widzenia nie należy się jeszcze na nią powoływać ale poruszone w niej problemy są dość niepokojące. Pozwoliłem sobie zakłócić wątek pogodowy ale wczoraj rozgorzała tu dyskusja pomiędzy Pejarusem i Marcinem Popo więc prostuję moją wypowiedź.