Żona Hugh Jackmana zapewnia, że jej mąż NIE JEST GEJEM: "Bzdury wyssane z palca!"

Plotki o domniemanym homoseksualizmie Hugh Jackmana, znanego przede wszystkim z roli napakowanego Wolverine'a z filmów o przygodach X-Menów, krążą nieustannie po kuluarach showbiznesowego światka od początku XXI wieku. Nawet fakt, że przez ostatnie 24 lata artysta żyje w szczęśliwym związku małżeńskim z aktorką Deborrą-Lee Furness, z którą doczekał się dwójki dzieci, nie był w stanie ukrócić spekulacji.

Sam zainteresowany przyznał podczas radiowego wywiadu w 2018 roku, że wątpliwości krążące wokół jego seksualnych preferencji zostały najpewniej zapoczątkowane przez jego występ w sztuce The Boy from Oz, w ramach której wcielał się 17 lat temu w postać homoseksualnego autora piosenek, Petera Allena.

Zgodnie ze scenariuszem musicalu, aktor musiał w pewnym momencie spektaklu pocałować swego kolegę ze sceny - Jarroda Emicka. Fakt ten nie umknął uwadze jego fanów, którzy do tej pory kojarzyli go przede wszystkim z ról filmowych macho. Zdaniem niektórych Hugh Jackman odrobinę zbyt mocno wczuł się w pocałunek, co stało się później przyczyną wielu niedomówień.

Prawie dwie dekady później rola otwarcie homoseksualnego artysty nadal zdaje się prześladować Jackmana i irytować jego ukochaną małżonkę. Z tego też powodu Deborra-Lee postanowiła raz a dobrze rozprawić się z plotkami przy okazji swego wtorkowego występu w programie Anh's Brush with Fame, w którym była gościem.

Czytam o tym co jakiś czas w magazynach, to jest po prostu wredne... Mam nadzieję, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, że to wszystko jest wyssane z palca. (...) Hugh jest gejem od lat. O mnie również mówią, że jestem lesbijką, od kiedy zagrałam w "Shame" w 1988 roku. Ludzie nie mogli uwierzyć, że znalazłam sobie męża - zażartowała.

Furness twierdzi, że wszelkiego rodzaju dyskusje na temat czyichś preferencji seksualnych są po prostu niesmaczne.

To jest niewłaściwe. To tak, jakbyśmy plotkowali o Eltonie Johnie, że pewnie jest hetero. Jestem przekonana, że by się wkurzył. (...) I co z tego, o czym my tutaj mówimy? Czy jest wegetarianinem, czy jest gejem - kontynuowała swoją wypowiedź.

Aktorka skorzystała również z okazji, aby zwrócić uwagę wszystkim, którzy są na tyle bezczelni, aby stwierdzać, że poszczęściło jej się, że trafiła na męża, który jest nie tylko o 13 lat od niej młodszy, ale też szalenie przystojny.

Miałam "szczęście"? Brzmi to tak, jakbym co najmniej wygrała jakiś konkurs. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak krzywdzące jest to, co mówią - podkreśliła.

Myślicie, że tym razem uda jej się zamknąć usta wszystkim spekulantom?