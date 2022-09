Ida Nowakowska i Marcelina Zawadzka dodają otuchy Magdalenie Stępień po publikacji jej przejmującego wpisu: "Oliwierek daje ci tę siłę"

Loki 11 min. temu zgłoś do moderacji 18 5 Odpowiedz

Mam nadzieję, że karma do Rzeźniczaka wróci. Żadna kobieta nie zasługuje na to, co przeżyła Magda. Żadna. Dla mnie jest to człowiek bez żadnych wartości moralnych, empatii i przyzwoitości. Zdradził żonę, olewa własne dziecko, zostawił kobietę w ciąży, bawił się z parkingową gdy matka walczyła o życie dziecka, a teraz w czasie żałoby zachowuje się tak jakby nic się nie stało. Zasługuje na infamię. Ludzie nie obserwujcie go na insta, nie proponujecie mu współpracy. On musi spaść na samo dno żeby cokolwiek zrozumieć.