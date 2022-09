Magdalena Stępień przerywa milczenie wzruszającym wpisem: "Jednego dnia straciłam wszystko" (FOTO)

Magdalena Stępień wyznała fanom, iż do końca wierzyła w to, że jej potomek wyzdrowieje. Zdradziła także, że czuje względem samej siebie pewną złość.

Wiem, że myślicie o mnie. Martwicie się. Dostaję od Was setki wiadomości, które podnoszą mnie na duchu. Dziękuję Wam bardzo i przepraszam, że nie czuję się na siłach, aby na wszystkie wiadomości odpisać. Słynny cytat mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Sprawdziło się to również u mnie - napisała.

Odzywam się dopiero teraz, bo nie miałam pojęcia, co mogłabym tutaj dla Was udostępnić. Nie mam siły uśmiechnąć się do telefonu, ale powoli zaczynam się uśmiechać do otaczających mnie ludzi. Wasze wsparcie jest dla mnie nieocenione. Będę starała się jeszcze tu zaglądać! - zapowiedziała.