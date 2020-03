Ida Nowakowska o "Pytaniu na Śniadanie": "Pracujemy w gumowych rękawiczkach, a pomieszczenia są REGULARNIE DEZYNFEKOWANE"

Rambo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 33 2 Odpowiedz

Doradzam opublikować news o Tomaszu Hajto .... Całe media już huczą o tym jakim jest oszustem .... bankrutem i hazardzistą ....Dopiero co u Kuby Wojewódzkiego chwalił się jak to jest już ustawiony do końca życie ....Jak to przehulał 20 milionów a tu oszukuję niepełnosprawnych .... zabija babcie na pasach i płaci za to jedynie 7 tys zł czy jak to dostaje prawie 50 tys euro grzywny za przemyt w Niemczech ... chcecie mieć super news to ruszać z tematem :) Całe środowisko piłkarskie w Polsce się od niego odwraca a to dopiero początek ....a takie burak z niego i do tego strasznie arogancka gwiazdeczka upadła .... Takie mamy gwiazdy piłki nożnej w Polsce co chcą za 10 lat kariery żyć jak Pany do końca życia :) Materiałów w internecie nie brakuje :) Nawet jego wieloletni kumpel Mateusz Borek się od niego odsunął :)