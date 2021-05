Ida Nowakowska POKAZAŁA SYNA: "Prawie 4 kg szczęścia!"

Wykapany Tata. Like Father, like Son. Nawet punktualność nasz synek odziedziczył po tacie. Przyszedł na świat siłami natury dokładnie siódmego maja, jak wskazywał termin porodu. Prawie 4 kg szczęścia... Jakby to ująć... o godz. 1:04 mój świat obrócił się do góry nogami - pisze wzruszona Nowakowska.