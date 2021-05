Ida Nowakowska przebrała się ZA ZEBRĘ, przyznając punkty na Eurowizji. ZADZIORNIE? (ZDJĘCIA)

Ida Nowakowska kilkanaście dni temu została mamą. To wcale nie oznacza, że celebrytka postanowiła zwolnić tempo i zrezygnować z obowiązków zawodowych. Ida ciężko pracuje na swoją pozycję w TVP i najwyraźniej nie chce, by jej intratne kontrakty przejęła któraś z konkurentek. Prowadząca Pytania na śniadanie oraz jurorka Dance Dance Dance w tym roku została wyznaczona do przyznania punktów od polskiego jury na 65. Konkursie Piosenki Eurowizji. Oczywiście wykonała zadanie z szerokim uśmiechem...