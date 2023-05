Ida Nowakowska rozprawia o apostazji i wierze swojego syna: "Nikt nie jest zmuszany do tego, aby być częścią kościoła"

Ida Nowakowska o apostazji

Każdy dokonuje własnych wyborów. Nikt nie jest zmuszany do tego, aby być częścią Kościoła katolickiego. To jest wybór każdego człowieka. Nawet jeżeli ktoś jest wychowany w wierze katolickiej, to od niego później zależy ten wybór.

Ida Nowakowska wypowiedziała się na temat wiary swojego synka

A co on potem z tym zrobi, to już zależy od niego samego. To jest dla mnie najważniejsze, aczkolwiek bardzo trudne, więc zobaczymy - wyznała w rozmowie z Jastrząb Post.