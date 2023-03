Ida Nowakowska reaguje na aferę z Janem Pawłem II: "BARDZO GO CENIĘ"

Edek 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Do pewnej dobrze prosperującej i wszystkim znanej firmy przyjeżdża delegacja z Niemiec i pyta szefa o Kowalskiego. - Kowalski? - pyta zdziwiony szef - jest, ale on tu sprząta. Patrzy a Niemcy rozmawiają z Kowalskim jak ze starym znajomym. Za tydzień sytuacja się powtarza gdy przyjeżdża delegacja z Francji, za dwa tygodnie z Włoch i za każdym razem chcą rozmawiać z Kowalskim. W końcu szef nie wytrzymał i mówi do Kowalskiego: - Kowalski ty chyba znasz wszystkich i wszyscy Ciebie znają? - No tak. - odpowiada skromnie Kowalski. - Założę się jednak że nie znasz się z papieżem. Na drugi dzień znajdują się w Watykanie i Kowalski mówi do szefa. - Proszę poczekać na Placu Św. Piotra, ja pójdę do papieża, wyjdziemy na balkon i pomacham panu. Szef cierpliwie czeka, patrzy a Kowalski wychodzi na balkon z papieżem. W tym momencie podchodzi do szefa przechodzień i pyta: - Ty nie wiesz pan co to za facet w tym białym stoi obok Kowalskiego?