Ida Nowakowska tłumaczy się z sesji w kościele: "TAK SIĘ ROBI W STANACH"

Ida Nowakowska to niezaprzeczalnie jedna z największych gwiazd stacji TVP. Pomiędzy prowadzeniem licznych programów rozrywkowych i zajmowaniem stanowiska jurorskiego, celebrytka znajduje również czas na dumne głoszenie konserwatywnych wartości oraz nawoływanie niewierzących gwiazd do chrzczenia swoich dzieci .

Myślę, że to było zupełne nieporozumienie. Ja będę wstawiać zdjęcia z kościoła, dzielić się najpiękniejszymi momentami. Czym mam się dzielić jak nie tym, co jest dla mnie najważniejsze? - podkreśliła Ida. Nie wstydzę się tego, że jestem katoliczką, kocham kościół i to, co reprezentuje. To nie ma być coś górnolotnego, dla mnie naturalne jest się tym dzielić. Obserwuję różne osoby, które się takimi rzeczami zajmują, dużo gwiazd ze Stanów. Ich Instastories mnie nakręcają - dodała.