Ida Nowakowska IDZIE NA WOJNĘ z katolickim tygodnikiem: "To nie była żadna NIETAKTOWNA sesja"

Kościół duży, czy mały to zawsze Kościół, a ona udaje więcej niż to warte. Wiara, to rzecz prywatna i intymna, a z tą jej wiarą ona sama chyba ma kłopot, bo nie szanuje miejsc kultu. Woła dziennikarzy, aby robili jej zdjęcia w "kościółku", to już jest lans, a nie szczera wiara. Zgrywa, na użytek pisowskiej telewizji i jej moherowego elektoratu. A samo w sobie obrzydliwe. Usprawiedliwienia brak, nawet "jej" Kościół się na to oburzył