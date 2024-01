Ida Nowakowska szybko wróciła do pracy. Pochwaliła się angażem w ZAGRANICZNYM show

Co dalej z Idą Nowakowską?

Ida zapewniała też, że da znać, kiedy znów będzie można ją oglądać. Nastąpiło to dość szybko, bo niemal zaraz po gruchnięciu wiadomości o rozstaniu z "PnŚ". Nie oznacza to jednak, że gwiazda wróciła do polskiej telewizji. Ruszyła dalej.